2020-02-04T09:40:28+03:00
Происшествия

В ДТП с двумя легковушками в Липецке пострадали женщина-водитель и ребенок

За сутки в городе в двух ДТП травмы получили 3 человека
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП на улице СтуденовскойДТП на улице СтуденовскойФото: Лия МУРАДЬЯН
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Авария с участием ребенка произошла минувшим вечером, 3 февраля, на улице Студеновской. Там около 18.30 столкнулись «Фольксваген» с 35-летним водителем и «ВАЗ-2113» с женщиной за рулем. В аварии пострадала 35-летняя водитель ВАЗа и ее 8-летний пассажир. Обоим оказали помощь и отпустили.

Еще один человек пострадал в Липецке в 8 утра на улице Неделина. На пешеходном переходе без светофора 48-летний водитель «Фольксвагена» сбил 55-летнюю женщину. Пешехода с травмами увезли в больницу.

По данным ГИБДД региона, всего за сутки на дорогах Липецкой области в двух авариях пострадали три человека. ДТП без пострадавших зарегистрировали 25. Также автоинспекторы остановили 6 нетрезвых водителей. Всего было 1014 нарушений ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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