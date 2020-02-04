В ДТП с двумя легковушками в Липецке пострадали женщина-водитель и ребенок
Авария с участием ребенка произошла минувшим вечером, 3 февраля, на улице Студеновской. Там около 18.30 столкнулись «Фольксваген» с 35-летним водителем и «ВАЗ-2113» с женщиной за рулем. В аварии пострадала 35-летняя водитель ВАЗа и ее 8-летний пассажир. Обоим оказали помощь и отпустили.
Еще один человек пострадал в Липецке в 8 утра на улице Неделина. На пешеходном переходе без светофора 48-летний водитель «Фольксвагена» сбил 55-летнюю женщину. Пешехода с травмами увезли в больницу.
По данным ГИБДД региона, всего за сутки на дорогах Липецкой области в двух авариях пострадали три человека. ДТП без пострадавших зарегистрировали 25. Также автоинспекторы остановили 6 нетрезвых водителей. Всего было 1014 нарушений ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU