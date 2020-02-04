2020-02-04T09:57:43+03:00
Происшествия

У липчанки из машины выкрали сумку с картами и потратили деньги

Также в городе раскрыли грабеж в магазине
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке обворовали женщину-водителя. 36-летняя липчанка обратилась в полицию 2 февраля, женщина рассказала, что кто-то вытащил у нее из автомобиля «Лада-Калина» женскую сумочку. Все случилось на улице Ударников.

В сумке были личные вещи, документы и две банковские карты. В последствии кто-то расплатился этими картами за товар в магазинах. Всего воры закупились на 2700 рублей. Подозреваемого в краже вскоре задержали сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался безработный 25-летний житель Липецка. Уголовное дело возбудили по 158 статье УК, за кражу парню грозит максимум до двух лет.

Также за минувшие сутки в городе поймали грабителя, который вынес товар на 2700 рублей из магазина по Каштановому переулку. Задержали 25-летнего липчанина, который уже во всем сознался. По статье «грабеж» ему грозит до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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