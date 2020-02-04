Торговый агент из Ставрополья ограбил пенсионерку под Липецком

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:30:46+03:00

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В Липецкой области раскрыли ограбление пожилого человека. Само преступление произошло еще в ноябре прошлого года в селе Семенек Становлянского района. Там в дом к 96-летней бабушке заявился некий мужчина. Незнакомец представился торговым представителем и пытался продать какие-то бытовые товары.

Коммивояжер нагло прошел в дом, подошел к шкафу, забрал оттуда все сбережения пожилой женщины и ушел. Грабитель даже не пытался сделать это незаметно, все происходила на глазах у пенсионерки, но пожилая женщина не смогла его остановить. Торговый агент забрал 55000 рублей и уехал на машине.

Тогда возбудили уголовное дело по статье «грабеж». Налетчика вычислили спустя 2 месяца сотрудники ЭКЦ, а уголовный розыск его задержал. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемым оказался 30-летний безработный из Ставропольского края. Он уже во всем сознался и даже вернул деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU