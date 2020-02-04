В Липецке изменится расписание двух автобусных маршрутов

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:45:50+03:00

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В Липецке вновь изменится расписание нескольких маршрутов. На это раз специалисты скорректировали время отправления автобусов №40А «Железнодорожный вокзал – проспект Мира – поселок Матырский» и №24 «Сырский Рудник – Чаплыгинское шоссе».

Как сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта, в будни автобус №40А от остановки «Ж/д вокзал» будет отправляться не в 16.30, а в 16.55. Также перенесли время старта с 19.45 до 20.00. Изменения вступят в силу со среды, 5 января. Перенести время отправления автобусов попросили сами липчане. Также в выходные отменят рейс маршрута №24 от остановки «Сырский Рудник» в 23.57. Причина тому – отсутствие пассажиропотока.

Подробную информацию можно узнать по телефону 31-00-82.

ИСТОЧНИК KP.RU