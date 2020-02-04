В Липецке 55 классов закрыли на карантин

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:29:53+03:00

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Школьников Липецка продолжают отправлять на домашнее обучение. По состоянию на этот вторник, 4 февраля, в областном центре 55 классов в 17 школах закрыли на карантин. Об этом «КП-Липецк» сообщили в департаменте образования города.

Напомним, что для школьников учебный процесс не прервется. Юных липчан переводят на дистанционную форму обучения, где они также будут выполнять домашние задания, а учитель проверять их. Так что скучать школьникам точно не придется.

Кстати, на прошлой неделе еще 15 человек в Липецке заболели гриппом. Всего области 6 662 случая заражения ОРВИ. Липчан просят чаще мыть руки, избегать мест массового скопления людей, а в случае заболевания не заниматься самолечением, а сразу идти к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU