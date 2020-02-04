4 Февр. 2020 2020-02-04T13:03:50+03:00

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В Липецке вынесли приговор банде несовершеннолетних угонщиков, на чьем счету числятся десятки автомобилей. Напомним, 10 подростков бесчинствовали в Липецке и области осенью и зимой 2018 года. В основном они угоняли легко доступные отечественные легковушки. Машины вывозили в безлюдные места, где сжигали и сдавали ломом или разбирали на запчасти и продавали.

За три месяца юные «бизнесмены» угнали, сожгли и раскурочили десятки автомобилей на сумму более полумиллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимые во всем сознались, пояснив, что таким образом просто развлекались. В ходе следствия родители возместили автовладельцам часть ущерба.

В итоге всех десятерых признали виновными в угонах и кражах со значительным ущербом. Трое из них получили условные сроки от 1 до полутора лет, двое год провели в спецшколах, еще двоих приговорили к штрафу по 15000 рублей, еще одного – к 10 месяцам исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU