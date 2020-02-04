Под Липецком раскрыли очередное мошенничество с «билетами банка приколов»

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:43:23+03:00

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В Липецкой области произошел очередной случай мошенничества с билетами «банка приколов», причем снова в Долгоруковском районе. Напомним, что ранее там же девушка расплатилась «прикольными» деньгами в обувном магазине, где отдала за две пары 5000 дублей и получила сдачу в настоящих рублях.

Теперь в том же районе, но в деревне Ильинка жертвой мошенников стала 79-летняя женщина. К пенсионерке пришла незнакомка и обманом подменила настоящие деньги на билеты «банка приколов». Пожилая женщина лишилась 13 800 рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемою задержали сотрудники уголовного розыска, ей оказалась 19-летняя жительница соседней деревни. Девушка уже во всем созналась. По статье «мошенничество» ей грозит до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU