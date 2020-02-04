Под Липецком 20-летний парень увез недруга в поле и до смерти забил битой
В минувшее воскресенье, 2 февраля, на въезде в село Янушево Данковского района обнаружили труп 25-летнего парня с признаками насильственной смерти. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, на теле - следы от более 30 воздействий. Предполагаемый преступник уже найден и задержан. Им оказался 20-летний парень.
По версии следствия, вечером 1 февраля подозреваемый взял деревянную биту и вместе со своими знакомыми отправился к дому потерпевшего. Войдя внутрь, он ударил его битой по голове. Затем мужчину вывезли в лесополосу. Там избиение продолжилось. После, оставив недруга в поле, молодые люди уехали.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". Решается вопрос об аресте подозреваемого.
ИСТОЧНИК KP.RU