Под Липецком 20-летний парень увез недруга в поле и до смерти забил битой

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:12:12+03:00

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В минувшее воскресенье, 2 февраля, на въезде в село Янушево Данковского района обнаружили труп 25-летнего парня с признаками насильственной смерти. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, на теле - следы от более 30 воздействий. Предполагаемый преступник уже найден и задержан. Им оказался 20-летний парень.

По версии следствия, вечером 1 февраля подозреваемый взял деревянную биту и вместе со своими знакомыми отправился к дому потерпевшего. Войдя внутрь, он ударил его битой по голове. Затем мужчину вывезли в лесополосу. Там избиение продолжилось. После, оставив недруга в поле, молодые люди уехали.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". Решается вопрос об аресте подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU