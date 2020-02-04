В среду 29 улиц Липецка останутся без света, 4 - без воды

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:00:13+03:00

В одном из домов по улице Дружбы отключат тепло

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В среду, 5 февраля, в Липецке отключат свет, воду и тепло. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", на инженерных сетях проведут ремонтные работы.

С 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители Сырского Рудника по улицам Ударников, 7а, 10-12, 16в, 20а, 22б, 21, 27а; Юношеская, 1-10; Ново-Весовая, 2-7, 4а-г, 5а, 6а, 7а, 10а, 14в; Исполкомовская, 1а-в, 3, 5, 7, 8, 13а, 15а, 17; Базарная, 2а-г, 3, 4, 4а, 6, 10, 23, 25; Прудная, 4, Смирнова, Городовикова, Минская, Солнечная. На этот же период времени свет погаснет в домах №41-49, 51-57, 60, 62, 64, 68а, 70 по улице Рябиновая.

С 9 утра до 5 часов вечера свет отключат в районе Опытной станции по адресам: улицы Пугачева, 1а; Совхозная, Полевая, Можайского, Пугачева, Новотепличная, Цветочный проезд, Степанищева, Пришвина.

С 9.30 до полудня света не будет по улицам Стаханова, 44; Хорошавина, 2-4; Шуминского, 1, 1а, 3.

С 2 до 5 часов вечера электроэнергию отключат по адресам: улицы Адмирала Лазарева, 1-8, 21; Адмирала Макарова, 9-10; Задонский переулок, 1, 3, 5, 7; Прокатная, 1, 2, 2б, 1б, 1а, 3, 4, 5-8; Рязанская, 2-12 по четной стороне; Черняховского, 1-20, 1а, 20а, 23, 24.

Без отопления с 9 утра до 4 часов вечера останутся жители дома №32 по улице Дружбы.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улице Ленина, 42 и в домах №7, 7а, 7б по Сиреневому проезду. С того же времени только до 4 часов вечера краны пересохнут по адресам: площадь Театральная, 3; улица Кузнечная, 6, 8, 10, 10а, 12.

Подвоз воды по заявкам жителей. Подробности по номерам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU