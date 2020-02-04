Из-за коммунальной аварии более 11000 липчан остались без горячей воды и тепла

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:21:29+03:00

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В этот вторник, 4 февраля, в Липецке произошла коммунальная авария. Порыв случился на подающем трубопроводе диаметром 500 мм в районе магазина "Аршин", из-за чего в котельной "Центролит" упало давление. Так, без горячей воды и тепла остались жители Сырского Рудника - 178 домов разной этажности, 11 352 физических лиц, из них 3 520 детей, 391 юридическое лицо, а также Липецкая районная больница, школа №6 и детские сады №110 и №127.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте порыва уже работают 5 ремонтных бригад АО "ЛГЭК" - 15 человек и 5 единиц техники. Также на место происшествия прибыли 8 спасателей и 2 машины техники. Работы планируют закончить к полуночи. Тогда же восстановить работу системы теплоснабжения.

Пострадавших нет. Холодное водоснабжение не нарушено.

ИСТОЧНИК KP.RU