В Липецке столкнулись "ВАЗ" и "Лада-Веста": пострадали две женщины

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:50:08+03:00

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За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 969 нарушений правил дорожного движения. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, 4 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 62 человека не пристегнулись во время движения. 495 раз автомобилисты превысили допустимую скорость. А 49 водителей припарковались в неположенном месте. Кроме того, произошло 29 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

Накануне, 4 февраля, на улице Космонавтов в Липецке столкнулись «ВАЗ-2114» и «Лада-Веста». Пострадали пассажирки второй машины. 32-летнюю женщину госпитализировали, а 35-летнюю медики осмотрели и отпустили.

В тот же день в областном центре на улице 9 микрорайон 49-летний водитель автобуса сбил 73-летнюю пассажирку. Пострадавшая получила травму. Врачи оказали ей помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU