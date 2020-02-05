2020-02-05T12:08:02+03:00
Общество

В 2019 году в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк было открыто 16,1 млн вкладов на 717 млрд рублей

Средняя сумма вклада составила 45 тысяч рублей
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В Воронежской области было открыто 5,5 млн вкладов на сумму 234 млрд рублей, в Белгородской - 3 млн вкладов на 194 млрд рублей, в Курской – 1,7 млн вкладов на 66 млрд рублей, в Липецкой – 2,2 млн вкладов на 92 млрд рублей, в Орловской – 1,8 млн вкладов на 58 млрд рублей и в Тамбовской – 2 млн вкладов на 74 млрд рублей.

Интересно, что в 2019 году клиенты Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк открыли 3,6 млн вкладов через «Сбербанк Онлайн» на общую сумму 156 млрд рублей. Таким образом, 22% вкладов в портфеле было открыто онлайн.

По статистике, наибольшей популярностью пользовались вклады базовой линейки "Сохраняй" и акционные предложения - "Лови Выгоду" и "Новогодний бонус".

В 2020 году у клиентов Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк появилась возможность воспользоваться новым продуктом банка и открыть "Накопительный счет", который объединяет преимущества депозита и счета. Он дает возможность использовать имеющиеся на счете средства без ограничений и повышенную процентную ставку. Предложение доступно с 15 января по 15 июля 2020 года. Первоначальный взнос, пополнение счета и снятие с него денег не ограничены.

Открыть «Накопительный счет» можно в отделениях банка либо в обновленном приложении интернет-банка «Сбербанк Онлайн» (как в версии для компьютеров, так и в мобильном приложении). Валюта счета — рубль РФ.

Предложение действительно для клиентов Сбербанка, обслуживающихся на территории Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей.

- Вклады являются одним из самых традиционных инструментов для сбережения накоплений. В этой линейке банковских продуктов также появляются интересные предложения. Накопительный счет — это новая возможность для наших клиентов. Обладая процентной ставкой вклада, новый продукт не имеет неснижаемого остатка. Наше новое предложение подойдет всем, независимо от уровня дохода и характера его поступления, - рассказал Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В 2019 году в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк было открыто 16,1 млн вкладов на 717 млрд рублей
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