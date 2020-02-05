2020-02-05T15:21:01+03:00
Общество

В Липецке больше недели ищут высокого 58-летнего мужчину

Поисковому отряду требуется помощь добровольцев
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке больше недели ищут высокого 58-летнего мужчинуВ Липецке больше недели ищут высокого 58-летнего мужчинуФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Липецке ищут 58-летнего мужчину. Быков Валерий Васильевич пропал больше недели назад, 28 января. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что для поисков требуется помощь добровольцев.

Приметы: рост 190 сантиметров, плотного телосложения волосы седые, глаза серо-голубые.

Был одет: предположительно, голубые джинсы, черные ботинки, шапка того же цвета.

Просьба ко всем, кто видел Валерия Быкова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или 112 - единый номер вызова экстренных служб.

Напомним, что до сих пор ищут 20-летнего Евгения Галченкова. Молодой человек пропал 1 февраля в Усманском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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