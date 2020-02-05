В Липецке больше недели ищут высокого 58-летнего мужчину

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:21:01+03:00

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В Липецке ищут 58-летнего мужчину. Быков Валерий Васильевич пропал больше недели назад, 28 января. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что для поисков требуется помощь добровольцев.

Приметы: рост 190 сантиметров, плотного телосложения волосы седые, глаза серо-голубые.

Был одет: предположительно, голубые джинсы, черные ботинки, шапка того же цвета.

Просьба ко всем, кто видел Валерия Быкова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или 112 - единый номер вызова экстренных служб.

Напомним, что до сих пор ищут 20-летнего Евгения Галченкова. Молодой человек пропал 1 февраля в Усманском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU