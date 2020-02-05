5 Февр. 2020 2020-02-05T17:42:19+03:00

В ночь на четверг в Липецке до 13 градусов мороза и северный ветер Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В четверг, 6 февраля, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков. В регион наконец-то пришли морозы. Ночью от 8 до 13 градусов ниже ноля. Ветер северной четверти 6-11 м/с.

В светлое время суток столбик термометра опустится до -6 градусов. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 737 мм рт.ст.

В пятницу, 7 февраля, в Липецке пойдет снег. Переменная облачность. Ночью синоптики обещают до 11 градусов мороза. Днем в областном центре около 3 градусов ниже ноля. Ветер северный 12-14 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU