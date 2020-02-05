2020-02-05T20:14:27+03:00
Происшествия

СК проверяет, как часто издевались над избитой под Липецком школьницей

К инциденту также подключился общественный совет УМВД
Лия МУРАДЬЯН
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История с избиением школьницы в городе Данков Липецкой области продолжат набирать обороты. Шокирующие кадры, где восьмиклассницы унижают и избивают ученицу 6 класса ногами, появились в сети в начале неделе. Инцидентом сразу занялись прокуратура и полиция, а на следующий день лишились должностей местные чиновники, включая директора школы.

Участников травли нашла не только полиция, но и местные подростки. Позже появилась информация, что издевавшихся над девочкой школьниц теперь также травят другие подростки. О чем рассказала в соцсетях одна их родительниц.

Новый виток конфликта теперь проверяет полиция. В пресс-службе УМВД сообщили, что общественный совет при управлении уже ознакомился с материалами проверки инцидента, где две 16-летние девушки избили двух 14-летних школьниц, ранее избивавших 12-летнюю подругу. Члены совета будут пытаться примирить все стороны конфликта и не допустить такого в будущем. Теперь в школах региона проведут специальные уроки.

После отставок многие встали на защиту педагогов, якобы драка подростков не повод увольнять руководство школы. Но как рассказывают местные, над школьницей издевались давно. Мама пыталась привлечь внимание педагогов, но происходящее игнорировали. Губернатор уже пояснила на пресс-конференции, что поводом для отставок стало именно замалчивание.

Теперь в дело вмешался следственный комитет. Как пояснили в пресс-службе регионального управления, следователям предстоит выяснить, имело ли место систематической избиение школьницы, и дать юридическую оценку действиям должностных лиц и преподавателей лицея, не сообщивших о происходящем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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