В Липецке автоледи сбила 69-летнюю пенсионерку

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:26:44+03:00

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За прошедшие сутки автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области 981 нарушение правил дорожного движения. 4 водителей привлекли к ответственности за "пьяную езду". 44 человека не пристегнулись во время движения. 581 раз автомобилисты нарушили скоростной режим. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 105 водителей припарковали свои машины в неположенном месте. Произошло 28 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В минувшую среду, 5 февраля, на улице Верхняя в Липецке сбили 69-летнюю женщину. На нее наехала 32-летняя женщина, двигаясь на своем "Рено" задним ходом. Пострадавшую доставили в больницу. Там медики оказали ей помощь и отпустили.

В тот же день на улице Плеханова резко затормозил автобус. В салоне упала 62-летняя липчанка. Ее с травмами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU