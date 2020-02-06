2020-02-06T10:57:47+03:00
Происшествия

В Липецке жителям Сырского Рудника снизят плату за отопление и горячую воду

До сих пор липчане мерзнут в своих квартирах и домах
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке жителям Сырского Рудника снизят плату за отопление и горячую водуВ Липецке жителям Сырского Рудника снизят плату за отопление и горячую водуФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк
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В минувшую среду, 5 февраля, на Сырском Руднике в Липецке ликвидировали коммунальную аварию, оставившую без тепла и горячей воды весь район. Напомним, произошел порыв подающего трубопровода диаметром 500 мм, который находится под автомобильной дорогой. Специалистам пришлось заменить 16 метров трубы.

Вечером работы были окончены. Однако в этот четверг, 6 февраля, батареи в домах местных жителей остаются холодными, а из крана капает ледяная вода. Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе АО "ЛГЭК", тепло дают, но минимально, так как трубы остыли. Чтобы система полностью восстановилась, нужно время.

Кстати, жителям Рудника снизят плату за отопление и горячую воду за февраль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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