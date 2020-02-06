6 Февр. 2020 2020-02-06T10:57:47+03:00

В Липецке жителям Сырского Рудника снизят плату за отопление и горячую воду Фото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

До сих пор липчане мерзнут в своих квартирах и домах

Изменить размер текста: A A

В минувшую среду, 5 февраля, на Сырском Руднике в Липецке ликвидировали коммунальную аварию, оставившую без тепла и горячей воды весь район. Напомним, произошел порыв подающего трубопровода диаметром 500 мм, который находится под автомобильной дорогой. Специалистам пришлось заменить 16 метров трубы.

Вечером работы были окончены. Однако в этот четверг, 6 февраля, батареи в домах местных жителей остаются холодными, а из крана капает ледяная вода. Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе АО "ЛГЭК", тепло дают, но минимально, так как трубы остыли. Чтобы система полностью восстановилась, нужно время.

Кстати, жителям Рудника снизят плату за отопление и горячую воду за февраль.

ИСТОЧНИК KP.RU