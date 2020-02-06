В Липецке жителям Сырского Рудника снизят плату за отопление и горячую воду
В минувшую среду, 5 февраля, на Сырском Руднике в Липецке ликвидировали коммунальную аварию, оставившую без тепла и горячей воды весь район. Напомним, произошел порыв подающего трубопровода диаметром 500 мм, который находится под автомобильной дорогой. Специалистам пришлось заменить 16 метров трубы.
Вечером работы были окончены. Однако в этот четверг, 6 февраля, батареи в домах местных жителей остаются холодными, а из крана капает ледяная вода. Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе АО "ЛГЭК", тепло дают, но минимально, так как трубы остыли. Чтобы система полностью восстановилась, нужно время.
Кстати, жителям Рудника снизят плату за отопление и горячую воду за февраль.
ИСТОЧНИК KP.RU