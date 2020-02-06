2020-02-06T11:44:21+03:00
Происшествия

Интернет-мошенница, оставившая липчан без елок, обманула еще одну женщину

Жительница Липецка перевела подозреваемой 2600 рублей за шторы, которые так и не получила
Юлия КЛЮЕВА
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Жительница Липецка перевела подозреваемой 2600 рублей за шторы, которые так и не получилаЖительница Липецка перевела подозреваемой 2600 рублей за шторы, которые так и не получилаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В отделении полиции Липецка обратилась 42-летняя женщина. По ее словам, она стала жертвой мошенницы. В заявлении липчанка указала, что в сентябре 2019 года хотела купить шторы в интернете. Она выбрала нужный вариант и перевела деньги через мобильное приложение. Так липчанка лишилась 2600 рублей. После перевода денег продавец перестала отвечать на звонки. Естесственно, шторы потерпевшая так и не дождалась.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы. В совершении преступления подозревают 31-летнюю липчанку. Она же, предположительно, обманывала людей, продавая в соцсетях искусственные ели. Напомним, мошенница оставила без новогоднего украшения 34-летнюю жительницу областного центра. Последняя отдала за покупку 2900 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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