Интернет-мошенница, оставившая липчан без елок, обманула еще одну женщину
В отделении полиции Липецка обратилась 42-летняя женщина. По ее словам, она стала жертвой мошенницы. В заявлении липчанка указала, что в сентябре 2019 года хотела купить шторы в интернете. Она выбрала нужный вариант и перевела деньги через мобильное приложение. Так липчанка лишилась 2600 рублей. После перевода денег продавец перестала отвечать на звонки. Естесственно, шторы потерпевшая так и не дождалась.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы. В совершении преступления подозревают 31-летнюю липчанку. Она же, предположительно, обманывала людей, продавая в соцсетях искусственные ели. Напомним, мошенница оставила без новогоднего украшения 34-летнюю жительницу областного центра. Последняя отдала за покупку 2900 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU