СК добивается экстрадиции из Германии главного фигуранта дела о дольщиках

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:34:46+03:00

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Руководитель СУ СК РФ по Липецкой области Евгений Шаповалов на пресс-конференции рассказал о ходе расследования по уголовным делам об обманутых дольщиках.

По данным СК, бывший председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» сейчас находится в Германии, вопрос стоит только в экстрадиции. Михаила Захарова объявили в международный розыск в начале прошлого года по обвинению в особо крупном мошенничестве.

СК об экстрадиции Михаила захарова.

– Все документы с доказательствами вины документы мы направили в компетентные органы Германии и ожидаем от них ответа, – рассказал Евгений Шаповалов. – Ответ пока не получили, но будем добиваться его выдачи.

Вместе с тем расследование по уголовным делам в долевом строительстве продолжается. Опросили более 3000 свидетелей, почти 2000 дольщиков признали потерпевшими. Пока не завершены две судебно-строительные экспертизы. Заключения по 10 и 22 дому должны быть готовы в середине марта. Сейчас остаются недостроенные 8 и 9 дом.

По делу о мошенничестве в «ЛИК» расследование также продолжается. При этом руководитель управления отметил, что к ответственности привлекут не только бывшее руководство «ЛИКа», но и субподрядчиков, которым причислялись деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU