В ДТП с тремя грузовиками в Липецке пострадали два человека
Серьезная авария с большегрузами произошла в этот четверг, 6 февраля, на трассе Орел – Тамбов в Липецке. Там на 306 километре дороги столкнулись три грузовика – «МАЗ», «КамАЗ» и «Исузу».
Сообщение о ДТП поступило к спасателям в 11.18 утра. На место происшествия тут же выехали несколько отделений МЧСЮ городские спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.
ДТП на трассе Липецк-тамбов .
Как сообщили в пресс-службе МЧС, пострадали два человека. Пострадавших зажало в машинах, их вытащили спасатели и передали медикам. Также спасатели отключили аккумуляторы, чтобы не произошел пожар. Дорогу перекрывать не пришлось. По данным ведомства, причиной аварии стало нарушение ПДД.
Как именно произошло столкновение и кто виноват, разбирались сотрудники ГИБДД.
Липчан просят соблюдать правила и напоминают, в случае ДТП можно звонить на единый номер вызова экстренных служб - «112».
ИСТОЧНИК KP.RU