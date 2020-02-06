В ДТП с тремя грузовиками в Липецке пострадали два человека

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:19:22+03:00

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Серьезная авария с большегрузами произошла в этот четверг, 6 февраля, на трассе Орел – Тамбов в Липецке. Там на 306 километре дороги столкнулись три грузовика – «МАЗ», «КамАЗ» и «Исузу».

Сообщение о ДТП поступило к спасателям в 11.18 утра. На место происшествия тут же выехали несколько отделений МЧСЮ городские спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

ДТП на трассе Липецк-тамбов .

Как сообщили в пресс-службе МЧС, пострадали два человека. Пострадавших зажало в машинах, их вытащили спасатели и передали медикам. Также спасатели отключили аккумуляторы, чтобы не произошел пожар. Дорогу перекрывать не пришлось. По данным ведомства, причиной аварии стало нарушение ПДД.

Как именно произошло столкновение и кто виноват, разбирались сотрудники ГИБДД.

Липчан просят соблюдать правила и напоминают, в случае ДТП можно звонить на единый номер вызова экстренных служб - «112».

ИСТОЧНИК KP.RU