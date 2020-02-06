2020-02-06T15:47:57+03:00
Происшествия

Прокуратура нашла нарушения по коммунальной аварии, оставившей жителей Рудника без горячей воды и тепла

В адрес мэра Липецка и энергетической компании внесены представления
Юлия КЛЮЕВА
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Прокуратура нашла нарушения по коммунальной аварии, оставившей жителей Рудника без горячей воды и теплаПрокуратура нашла нарушения по коммунальной аварии, оставившей жителей Рудника без горячей воды и теплаФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк
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Сотрудники прокуратуры Липецка совместно с Госжилинспекцией провели проверку по факту коммунальной аварии на Сырском Руднике. Цель надзорных мероприятий - посмотреть, как мэрия и АО "ЛГЭК" исполняет обязанности по надлежащему содержанию системы теплоснабжения.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки выявлены нарушения. Прокурор внес представления в адрес главы администрации города Евгении Уваркиной и руководителя "ЛГЭКа" Константина Драчука.

Напомним, из-за порыва трубы без горячей воды и отопления остался весь район - 178 домов и 11 352 человека. Аварию ликвидировали еще накануне, 5 февраля. Но в жилищах липчан до сих пор холодно. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", тепло начали подавать, но повышать температуру будут постепенно. Горячая вода должна появиться в домах к концу дня 6 февраля.

Кстати, ресурсоснабжающая организация сделает перерасчет платы за отопление и горячую воду. Жителям Рудника придут платежки за февраль с меньшей суммой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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