Липецких фармацевтов призвали не спекулировать на лекарствах и масках из-за вспышки коронавируса в Китае

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:37:14+03:00

Липецких фармацевтов призвали не спекулировать на лекарствах и масках во время вспышки коронавируса в Китае Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В региональном управлении потребительского рынка и ценовой политики прошло совещание с руководителями аптек. Собравшиеся обсудили вопросы ценообразования на медицинские маски и лекарства. Как сообщили в пресс-службе областного управления, поводом для встречи стали жалобы липчан на высокие цены на маски.

Первым выступил начальник управления Юрий Букреев. Он сообщил, что в связи со вспышкой коронавируса в Китае нельзя допустить роста цен на противовирусные препараты и маски. Один из примеров необоснованного завышения цен - аптека в селе Хлевное, где средства защиты продавали по 70 рублей за пачку из 3 масок. Напомним, что адекватные цены на этот предмет - от 3.50 до 7 рублей за штуку.

За ценообразованием продолжает следить как управление, так и региональный УФАС, а также Росздравнадзор по Липецкой области. В эти же ведомства липчане могут пожаловаться на необоснованный рост цен на маски и лекарства. Аналогичная "горячая линия" открылась в прокуратуре Советского района Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU