В Липецкой области за год поймали на коррупции 11 особых чиновников

6 Февр. 2020 2020-02-06T19:09:04+03:00

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Руководитель СУ СК России по Липецкой области генерал-майор Евгений Шаповалов рассказал об итогах работы ведомства за 2019 год. В частности, с 46 до 48 увеличилось количество убийств. Из низ 16 – совершались на бытовой почве. От рук членов семьи пострадали 7 детей, 1 ребенок погиб.

СК о коррупции в Липецкой области.

Количество коррупционных преступлений также не снижается. Всего за год их выявили 199, возбудили 114 дел. В 2018 году было 96. Как пояснил руководитель управления, это говорит об успешном взаимодействии с УМВД и ФСБ. До суда в прошлом году дошли 53 коррупционера. Всего за год в делах р коррупции фигурировали 11 чиновников с особым правовым статусом, в числе которых руководящие чиновники, депутат и член избирательной комиссии.

СК о проверке избиения школьницы в Данкове.

Отвечая на вопросы журналистов, Евгений Шаповалов коснулся нашумевшей темы с избиением школьницы в Данкове. Где сейчас проверяют информацию о систематической травле и попытках ее утаить. Что грозит местным чиновникам, которые пытались скрыть происходящее, не уточнили.

Также руководитель управления отвечал на вопросы и по другим громким уголовным делам, включая дольщиков и бывшего мэра Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU