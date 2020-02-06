88 классов в 23 школах Липецка закрыли на карантин из-за энтеровируса и гриппа

6 Февр. 2020 2020-02-06T20:30:13+03:00

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В Липецке продолжают распространяться вирусные инфекции, которыми больше других болеют дети. Из-за большого количество заболевших, классы закрывают на карантин. Напомним, что недавний случай энтеровируса в школе №21 привел к слухам о массовом отравлении, которое официально не подтвердилось.

По данным городского департамента образования на сегодняшний день, 6 февраля, в Липецке частично приостановили занятия в 23 школах. Всего на карантине сейчас 88 классов. У школьников регистрируют грипп, энтеровирусные инфекции и другие ОРВИ.

Отметим, что класс закрывают на карантин, когда болеют от 20% детей. В данный момент по одному классу закрыты в школах № 29, 31 и 52, по 2 класса – в гимназии №19, и школах 40, 42. В гимназии №12, школах 6, 9, 24, 63 и 65 закрыто по 3 класса. В школах №5, 45, 51 и 55 – по 4 класса, в школе №18 – 5 классов, №14 и 60 – по 6 классов, и по 9 классов в школе №36 и лицее №66. Самое большое число заболевших детей в школе №62, где закрыли 10 классов.

ИСТОЧНИК KP.RU