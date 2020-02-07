2020-02-07T09:45:49+03:00
Происшествия

Под Липецком водитель «БМВ» пострадал в столкновении с «КамАЗом»

За сутки на дорогах региона в в трех ДТП травмы получили 4 человека
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП на трассе Орел - ТамбовДТП на трассе Орел - ТамбовФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Авария с участием большегруза произошла минувшим вечером, 6 февраля, на трассе «Дон» в Задонском районе Липецкой области. Там в 21.00 столкнулись «БМВ» с 30-летним водителем и «КамАЗ» под управлением 33-летнего мужчины. Водитель иномарки попал в больницу.

Также стали известны подробности аварии с тремя грузовиками на трассе Орел – Тамбов, где столкнулись «КамАЗ», «МАЗ» и «Исузу». Как сообщает ГИБДД региона, в аварии пострадали 48-летние водители «КамАЗа» и «Исузу». Обоих увезли в больницу. По предварительной оценке, причиной ДТП стало нарушение дистанции.

Кроме этот в 19.00 на трассе ЛипецкДанков не справился с управлением и вылетел в кювет 46-летний водитель «десятки». Мужчину увезли в на скорой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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