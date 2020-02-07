2020-02-07T10:08:47+03:00
Происшествия

Грабитель и мошенник в Липецке бесплатно залил бензин на двух АЗС

Грабил и обманывал заправки судимый житель Данкова
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Липецке задержали грабителя и мошенникаВ Липецке задержали грабителя и мошенникаФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке поймали рецидивиста, который дважды бесплатно заправился на двух АЗС города. Первый случая произошел 17 декабря на заправке на улице Сутедновской. Там мужчина залил бензин на 4509 рублей и нагло уехал, не расплатившись.

Во второй раз, 24 декабря, липчанин обманул оператора АЗС по Университетскому проезду. Там он похитил топливо на 3128 рублей. Уголовные дела возбудили по статьям «Мошенничество» и «Грабеж».

Спустя месяц грабителя и мошенника вычислили сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемым оказался 35-летний житель Задонска. По данным полиции, у мужчины есть судимость за оборот наркотиков. За грабеж ему грозит до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В субботу перекроют полосу на мосту у Новой Жизни под Липецком
Коммунальная авария на Сырском Руднике: жителям, в чьих домах не потеплело, советуют обратиться в УК
Жители Липецка и области смогут бесплатно проверить тонометры
Липчанин хранил в банках и коробках более двух килограмм марихуаны
Автоинспекторы собрали водителей скорой помощи и напомнили о ПДД
Грабитель и мошенник в Липецке бесплатно залил бензин на двух АЗС
Под Липецком водитель «БМВ» пострадал в столкновении с «КамАЗом»
88 классов в 23 школах Липецка закрыли на карантин из-за энтеровируса и гриппа
В Липецкой области за год поймали на коррупции 11 особых чиновников
Липецких фармацевтов призвали не спекулировать на лекарствах и масках из-за вспышки коронавируса в Китае
Прокуратура нашла нарушения по коммунальной аварии, оставившей жителей Рудника без горячей воды и тепла
В ДТП с тремя грузовиками в Липецке пострадали два человека
СК добивается экстрадиции из Германии главного фигуранта дела о дольщиках
Липчан просят жаловаться в прокуратуру на завышенные цены на маски и лекарства
В Липецке выступили рязанские десантники, планировавшие прибыть на лыжах
Интернет-мошенница, оставившая липчан без елок, обманула еще одну женщину