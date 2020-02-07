Грабитель и мошенник в Липецке бесплатно залил бензин на двух АЗС
В Липецке поймали рецидивиста, который дважды бесплатно заправился на двух АЗС города. Первый случая произошел 17 декабря на заправке на улице Сутедновской. Там мужчина залил бензин на 4509 рублей и нагло уехал, не расплатившись.
Во второй раз, 24 декабря, липчанин обманул оператора АЗС по Университетскому проезду. Там он похитил топливо на 3128 рублей. Уголовные дела возбудили по статьям «Мошенничество» и «Грабеж».
Спустя месяц грабителя и мошенника вычислили сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемым оказался 35-летний житель Задонска. По данным полиции, у мужчины есть судимость за оборот наркотиков. За грабеж ему грозит до 4 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU