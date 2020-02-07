2020-02-07T10:35:14+03:00
Общество

Автоинспекторы собрали водителей скорой помощи и напомнили о ПДД

Даже с включенными маячками и сиреной манера вождения должны быть безопасной
Лия МУРАДЬЯН
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Водителей скорой помощи собрали в ГИБДДВодителей скорой помощи собрали в ГИБДДФото: Лия МУРАДЬЯН
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В ГИБДД Липецкой области собрали водителей скорой помощи. Этим людям часто приходится управлять транспортом в экстремальных ситуациях, чтобы как можно быстрее довезти до больницы пострадавшего или больного человека. Какие опасности их ждут на дорогах и о чем нельзя забывать, рассказали на встрече сотрудники автоинспекции.

В первую очередь сотрудники ГИБДД ознакомили водителей скорой с ситуацией на дорогах Липецка. В частности, по информации ведомства, липчане чаще всего попадают в ДТП по трем основным причинам: превышение скорости, управление автомобилем в нетрезвом состоянии и агрессивная манера вождения.

Водителям скорой напомнили, что даже с включенными маячками и сиреной, и даже в экстренной ситуации нельзя забывать о ПДД. Водители всегда обязаны убедиться, что их маневры не представляют опасности для других машин и пешеходов. Также водителей попросили соблюдать особую осторожность на пешеходных перехода и в плотных потоках транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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