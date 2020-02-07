Липчанин хранил в банках и коробках более двух килограмм марихуаны

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:19:38+03:00

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Крупную партию растительных наркотиков нашли у жителя Липецкой области в одном из сел Тербунского района. 36-летнего безработного мужчину задержали по подозрению в продаже запрещенных веществ.

Марихуана в Тербунском районеФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

После задержания в доме мужчины и на прилегающей территории провели обыск, в ходе которого и нашли все наркотики. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, всего обнаружили и изъяли более двух килограммов марихуаны.

Марихуана в Тербунском районеФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Высушенное растение хранилось в пластиковых банках, пакетах коробках и в свертках из газет. По версии полиции, наркотики предназначались для продажи.

Марихуана в Тербунском районеФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В итоге житель Турбунского района попал сразу под две уголовные статьи – хранение наркотиков и сбыт. Последняя наиболее тяжкая, по ней мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU