Липчанин хранил в банках и коробках более двух килограмм марихуаны
Крупную партию растительных наркотиков нашли у жителя Липецкой области в одном из сел Тербунского района. 36-летнего безработного мужчину задержали по подозрению в продаже запрещенных веществ.
После задержания в доме мужчины и на прилегающей территории провели обыск, в ходе которого и нашли все наркотики. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, всего обнаружили и изъяли более двух килограммов марихуаны.
Высушенное растение хранилось в пластиковых банках, пакетах коробках и в свертках из газет. По версии полиции, наркотики предназначались для продажи.
В итоге житель Турбунского района попал сразу под две уголовные статьи – хранение наркотиков и сбыт. Последняя наиболее тяжкая, по ней мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU