Жители Липецка и области смогут бесплатно проверить тонометры

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:19:22+03:00

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Во следующий вторник, 11 февраля, Росстандарт и региональные ЦСМ Росстандарта проводят акцию «Будь уверен! Будь здоров!». Проект приурочен к Всемирному дню больного.

В этот день каждый желающий сможет обратиться в ФБУ «Липецкий ЦСМ» для определения точности работы бытовых тонометров, предназначенных для измерения артериального давления. Акция пройдет во всех федеральных округах, ее цель – донести до жителей России важность регулярной проверки точности показаний бытовых тонометров для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний.

В нашем регионе проверить свой тонометр можно по следующему адресу: Липецк, ул. И. Г. Гришина, 9а. Специалисты будут работать с 9.00 до 15.30. Подробности по телефону: 43-27-36; 43-57-28.

ИСТОЧНИК KP.RU