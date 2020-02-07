2020-02-07T12:19:27+03:00
Происшествия

Коммунальная авария на Сырском Руднике: жителям, в чьих домах не потеплело, советуют обратиться в УК

Локальные проблемы должна устранить управляющая компания Липецка
Юлия КЛЮЕВА
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Коммунальная авария на Сырском Руднике: жителям, в чьих домах не потеплело, советуют обратиться в УККоммунальная авария на Сырском Руднике: жителям, в чьих домах не потеплело, советуют обратиться в УКФото: Юлия КЛЮЕВА
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Теплоснабжение в домах жителей Сырского Рудника восстановлено. Напомним, весь район остался без горячей воды и тепла 4 февраля. Возле магазина «Аршин» произошел порыв трубы.

- Внешняя система теплоснабжения поселка обеспечена тепловой энергией в необходимом объеме, - сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК». – Имеющиеся локальные проблемы в некоторых домах должны устранить управляющие компании.

Многоквартирные дома в районе обслуживает УК «Сырская». Как стало известно «КП-Липецк», в некоторые дома, действительно, до сих пор не вернулось тепло. Липчанам советуют вызывать специалистов – в трубах домов следует спустить воздух.

Кстати, по факту коммунальной аварии представители прокуратуры и Госжилинспекции провели проверку, в ходе которой были выявлены нарушения. В адрес мэра города и руководителя энергетической компании прокурор внес представления. А жителям Рудника снизят плату за отопление и горячую воду за февраль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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