2020-02-07T13:50:51+03:00
Происшествия

Под Липецком сиделка опустошила счета пенсионера после его смерти

Женщина воспользовалась банковской картой покойника
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Сиделка обворовала умершего пенсионераСиделка обворовала умершего пенсионераФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецкой области расследовали кражу денег у покойника. Все случилось еще в ноябре 2019 года в Лебедняни. В полицию поступило заявление от сотрудников пенсионного фонда, которые сообщили о краже с банковской карты умершего 83-летнего местного пенсионера. Всего пропали 19 800 рублей.

Спустя время полиции все уже удалось установить, куда делись деньги с карты покойника. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, к краже причастна 44-летняя жительница того же города. Женщина уде во всем созналась и рассказала подробности.

По словам подозреваемой, она какое-то время жила в квартире пенсионера и ухаживала за ним до самой смерти. Пожилой человек доверил сиделке банковскую карту, чем она и воспользовалась. В августе прошлого года мужчина умер, а в сентябре ему на карту пришла пенсия, которую сиделка потратила.

По факту кражи возбудили уголовное дело, по статье 158 УК женщине грозит до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке на карантин полностью закрыли школу №5
Через несколько недель в Липецке перекроют часть проспекта Победы
СК проверяет случай с травлей первоклашек в липецкой школе №21
Липчанин вынес из магазина колбасу почти на 8000 рублей
Медведи в Липецком зоопарке только к весне впали в зимнюю спячку
Парень с татуировкой, которого искали под Липецком, погиб
По улице Липецка разбросали квитанции об оплате услуг
Под Липецком сиделка опустошила счета пенсионера после его смерти
В субботу перекроют полосу на мосту у Новой Жизни под Липецком
Коммунальная авария на Сырском Руднике: жителям, в чьих домах не потеплело, советуют обратиться в УК
Жители Липецка и области смогут бесплатно проверить тонометры
Липчанин хранил в банках и коробках более двух килограмм марихуаны
Автоинспекторы собрали водителей скорой помощи и напомнили о ПДД
Грабитель и мошенник в Липецке бесплатно залил бензин на двух АЗС
Под Липецком водитель «БМВ» пострадал в столкновении с «КамАЗом»
88 классов в 23 школах Липецка закрыли на карантин из-за энтеровируса и гриппа
В Липецкой области за год поймали на коррупции 11 особых чиновников
Липецких фармацевтов призвали не спекулировать на лекарствах и масках из-за вспышки коронавируса в Китае
Прокуратура нашла нарушения по коммунальной аварии, оставившей жителей Рудника без горячей воды и тепла
В ДТП с тремя грузовиками в Липецке пострадали два человека
СК добивается экстрадиции из Германии главного фигуранта дела о дольщиках
Липчан просят жаловаться в прокуратуру на завышенные цены на маски и лекарства
В Липецке выступили рязанские десантники, планировавшие прибыть на лыжах
Интернет-мошенница, оставившая липчан без елок, обманула еще одну женщину