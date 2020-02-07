Под Липецком сиделка опустошила счета пенсионера после его смерти

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:50:51+03:00

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В Липецкой области расследовали кражу денег у покойника. Все случилось еще в ноябре 2019 года в Лебедняни. В полицию поступило заявление от сотрудников пенсионного фонда, которые сообщили о краже с банковской карты умершего 83-летнего местного пенсионера. Всего пропали 19 800 рублей.

Спустя время полиции все уже удалось установить, куда делись деньги с карты покойника. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, к краже причастна 44-летняя жительница того же города. Женщина уде во всем созналась и рассказала подробности.

По словам подозреваемой, она какое-то время жила в квартире пенсионера и ухаживала за ним до самой смерти. Пожилой человек доверил сиделке банковскую карту, чем она и воспользовалась. В августе прошлого года мужчина умер, а в сентябре ему на карту пришла пенсия, которую сиделка потратила.

По факту кражи возбудили уголовное дело, по статье 158 УК женщине грозит до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU