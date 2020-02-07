7 Февр. 2020 2020-02-07T15:03:55+03:00

Парень с татуировкой, которого искали под Липецком, погиб Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Молодой человек перестал выходить на связь после встречи выпускников

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Под Липецком нашли 20-летнего парня, пропавшего в субботу, 1 февраля. Как стало известно накануне, 6 февраля, молодой человек из Липецкой области погиб. Напомним, он пропал в селе Октябрьское Усманского района. Его искали родные, полиция, волонтеры и неравнодушные граждане.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщила старший помощник руководителя регионального СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Кузнецова. - На теле погибшего не обнаружили видимых телесных повреждений, как и следов насильственной смерти. Проводится судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам установят причину смерти.

Как стало известно «КП-Липецк» от источника, в тот субботник вечер парень возвращался домой после встречи выпускников в селе Октябрьское. Там же его и нашли мертвым.

ИСТОЧНИК KP.RU