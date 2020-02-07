2020-02-07T16:35:09+03:00
Общество

Медведи в Липецком зоопарке только к весне впали в зимнюю спячку

Машка и Мишка не толком спали всю зиму
Лия МУРАДЬЯН
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Медведи наконец-то уснули к весеМедведи наконец-то уснули к весеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецком зоопарке наконец-то уснули медведи. Из-за нетипичной для региона погоды, косолапые Машка и Мишка не спали всю зиму. И только в феврале, когда на пороге уже весна, медведи наконец-то впали в зимнюю спячку. Как сообщили в пресс-службе зоопарка, Машка и Мишка теперь крепко спят в своих берложках на матрасах из соломы.

Есть новости и от других обитателей зверинца. Например, у попугайчиков появились птенцы. А в семье страусов эму папа-страус высиживает кладку. Остальные пернатые тоже стали более активными с увеличением светового дня.

Напомним, что предсказывающие весну сурки в этом году, 2 февраля, даже не проснулись. В День сурка, когда животное должно увидеть или не увидеть свою теть, липецкие зверьки даже не стали вылезать из норки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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