Липчанин вынес из магазина колбасу почти на 8000 рублей

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:32:47+03:00

За краденные деликатесы мужчине грозит до двух лет

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В Липецке задержали очередного магазинного вора. Кража произошла в прошедший четверг, 6 февраля, в одном из магазинов по Проспекту 60 лет СССР. Директор торгового заведения рассказал, что ночью неизвестный вынес из зала колбасные изделия. Ущерб оценили на 7800 рублей.

Вора с колбасными деликатесами вычислили в тот же день сотрудники полиции. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался 30-летний житель Липецка. Сейчас любитель колбасных изысков дает показания в отделе. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 158 «кража». Теперь мужчине грозит максимум до двух лет тюрьмы.

В случае преступления, всегда нужно звонить в полицию со стационарного – 02, с мобильного – 102.

ИСТОЧНИК KP.RU