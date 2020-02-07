СК проверяет случай с травлей первоклашек в липецкой школе №21

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:55:16+03:00

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Липецкие следователи проверяют информацию о травле школьников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР. Организована доследственная проверка по сообщению СМИ о нарушении прав первоклассников в школе №21.

Напомним, об инциденте в учебном учреждении стало известно на днях. В 1 «Г» классе между взрослыми возник конфликт. С начала года родительский комитет начал собирать деньги на нужды класса. Предметом раздора стал кулер с водой. Некоторые мамочки не смогли сдать нужную сумму в полном объеме. Тогда их детям запретили пить. По информации от источника, в конфликте также участвовала учительница. Она стала предвзято относиться к этим школьникам. А некоторых детей пришлось перевести в другие школы из-за некорректного поведения руководителя. Эту информацию и проверят следователи, после чего дадут юридическую оценку действиям или бездействию должностных лиц школы.

Напомним, что в ситуацию пришлось вмешаться мэру Липецка Евгении Уваркиной. И конфликт даже вроде урегулировали. Но в эту пятницу, 7 февраля, появилась информация, что родители не примирились.

ИСТОЧНИК KP.RU