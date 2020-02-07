2020-02-07T17:54:45+03:00
Общество

Через несколько недель в Липецке перекроют часть проспекта Победы

На одну ночь движение ограничат на участке от остановки «Памятник Чернобыльцам» до площади Победы
Юлия КЛЮЕВА
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Через 2 недели в Липецке перекроют движение на проспекте Победы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это произойдет в ночь с 21 на 22 февраля. Движение ограничат на участке от остановки «Памятник Чернобыльцам» до площади Победы. Кольцевую площадь перекроют позже.

Напомним, реконструкция магистрали пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Предполагается, что она стартует в марте. В порядок приведут участок от Кольцевой до площади Победы – всего 2,3 км. Проезжую часть расширять до 6 полос – 3 в каждую. Установят пешеходное ограждение, новое наружное освещение, поменяют ливневку, модернизируют светофоры, а также благоустроят прилегающую территорию. Всего на это выделено 649,9 млн. рублей.

Пока проспект будет перекрыт, транспорт пустят по улице Папина, Индустриальная, Механизаторов и 50 лет НЛМК. Свои вопросы о реконструкции и предложения по организации работ можно направить на электронную почту по адресу dtdb-pto@mail.ru, в аккаунт инстаграм bkad_lipetsk, а также сообщить по телефону 239-336.

ИСТОЧНИК KP.RU

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