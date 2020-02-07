7 Февр. 2020 2020-02-07T18:11:31+03:00

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Грипп и ОРВИ продолжает наступать. В Липецке на карантин полностью закрыли школу №5. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в эту пятницу, 7 февраля. Школьников из этого учебного заведения перевели на домашнее обучение до 12 февраля. Также приостановлены занятия в 76 классах из 24 школ областного центра - №6, 9, 12, 14, 18, 19, 24, 29, 31, 36, 40, 42, 45, 49, 51, 52, 55, 60, 62, 63, 65, 66, 77.

Такие меры предпринимаются, чтобы предупредить массовое распространение энтеровирусной инфекции, гриппа и ОРВИ. Напомним, на карантин закрывают классы, если число заболевших превышает 20%. В учреждениях руководители стараются поддерживать оптимальный тепловой режим в учреждениях, дезинфицировать помещения с помощью переносных бактерицидных облучателей-рециркуляторов, а также проветривать помещения согласно составленному графику.

ИСТОЧНИК KP.RU