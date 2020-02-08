Липецкие автоинспекторы вытащили мать с дочкой, застрявших в снегу на машине

8 Февр. 2020 2020-02-08T17:48:30+03:00

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Жители Становлянского района Липецкой области поблагодарили участливых сотрудников ГИБДД, которые не бросили людей в трудной ситуации на дороге. Все случилось 31 января в районе станции Бабарыкино, где на проселочной дороге застряла легковушка.

Женщина возвращалась с работы с дочерью, но а пути к деревне Новиково машина забуксовала и намертво увязла в снегу. По счастливой случайности, неподалеку проезжал патрульный автомобиль ГИБДД. Это были сотрудники становлянского ДПС лейтенанты полиции Юрий Гладких и Иван Ханыков. Они не остались равнодушны и поспешили на помощь.

Оценив ситуацию, автоинспекторы поняли, что патрульная легковушка увязшую машину не вытащит. Они нашли подходящий по характеристикам автомобиль, который смог вытянуть легковушку из снега.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, после этого случая, женщина прислала в полицию письмо, в котором благодарила сотрудников ГИБДД, за то что не оставили «девочек в беде».

ИСТОЧНИК KP.RU