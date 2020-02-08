2020-02-08T17:48:30+03:00
Общество

Липецкие автоинспекторы вытащили мать с дочкой, застрявших в снегу на машине

Жители Становлянского района поблагодарили сотрудников полиции
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Полицейские вытащили машину из снегаПолицейские вытащили машину из снегаФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
Изменить размер текста:

Жители Становлянского района Липецкой области поблагодарили участливых сотрудников ГИБДД, которые не бросили людей в трудной ситуации на дороге. Все случилось 31 января в районе станции Бабарыкино, где на проселочной дороге застряла легковушка.

Женщина возвращалась с работы с дочерью, но а пути к деревне Новиково машина забуксовала и намертво увязла в снегу. По счастливой случайности, неподалеку проезжал патрульный автомобиль ГИБДД. Это были сотрудники становлянского ДПС лейтенанты полиции Юрий Гладких и Иван Ханыков. Они не остались равнодушны и поспешили на помощь.

Оценив ситуацию, автоинспекторы поняли, что патрульная легковушка увязшую машину не вытащит. Они нашли подходящий по характеристикам автомобиль, который смог вытянуть легковушку из снега.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, после этого случая, женщина прислала в полицию письмо, в котором благодарила сотрудников ГИБДД, за то что не оставили «девочек в беде».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
20 домов Сырского Рудника остаются без тепла и горячей воды после коммунальной аварии
Липецкие автоинспекторы вытащили мать с дочкой, застрявших в снегу на машине
В Липецке на карантин полностью закрыли школу №5
Через несколько недель в Липецке перекроют часть проспекта Победы
СК проверяет случай с травлей первоклашек в липецкой школе №21
Липчанин вынес из магазина колбасу почти на 8000 рублей
Медведи в Липецком зоопарке только к весне впали в зимнюю спячку
Парень с татуировкой, которого искали под Липецком, погиб
По улице Липецка разбросали квитанции об оплате услуг
Под Липецком сиделка опустошила счета пенсионера после его смерти
В субботу перекроют полосу на мосту у Новой Жизни под Липецком
Коммунальная авария на Сырском Руднике: жителям, в чьих домах не потеплело, советуют обратиться в УК
Жители Липецка и области смогут бесплатно проверить тонометры
Липчанин хранил в банках и коробках более двух килограмм марихуаны
Автоинспекторы собрали водителей скорой помощи и напомнили о ПДД
Грабитель и мошенник в Липецке бесплатно залил бензин на двух АЗС
Под Липецком водитель «БМВ» пострадал в столкновении с «КамАЗом»
88 классов в 23 школах Липецка закрыли на карантин из-за энтеровируса и гриппа
В Липецкой области за год поймали на коррупции 11 особых чиновников
Липецких фармацевтов призвали не спекулировать на лекарствах и масках из-за вспышки коронавируса в Китае
Прокуратура нашла нарушения по коммунальной аварии, оставившей жителей Рудника без горячей воды и тепла
В ДТП с тремя грузовиками в Липецке пострадали два человека
СК добивается экстрадиции из Германии главного фигуранта дела о дольщиках
Липчан просят жаловаться в прокуратуру на завышенные цены на маски и лекарства
В Липецке выступили рязанские десантники, планировавшие прибыть на лыжах
Интернет-мошенница, оставившая липчан без елок, обманула еще одну женщину