20 домов Сырского Рудника остаются без тепла и горячей воды после коммунальной аварии

8 Февр. 2020 2020-02-08T18:08:30+03:00

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В Липецке не удалось в полной мере устранить все последствия крупной коммунальной аварии, после которой остались в мороз без отопления и горячей воды жители Сырского Рудника – около 11 000 человек. Трубу прорвало еще 4 февраля, 7 февраля сообщили, что тепло и горячую воду подали, но как оказалось, не всем.

По данным городского департамента ЖКХ на 8 февраля, проблемы с отоплением и горячей водой есть в примерно в 20 многоквартирных домах. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на месте работают специалисты ООО «Сырская», которые убирают воздушные пробки и незначительные утечки.

Жители, в чьих домах так и не появилось отопление, могут оставлять заявки по телефону единой диспетчерской службы: 8-800-450-48-48. Кстати сейчас в работе 96 заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU