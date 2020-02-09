2020-02-09T12:57:40+03:00
Общество

С понедельника в Липецке продлят маршрут № 343 до микрорайона «Елецкий»

Количество автобусов увеличат, чтобы горожанам не приходилось долго ждать
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Муниципальный маршрут № 343 «24 микрорайон – п. Дачный» продлят до микрорайона «Елецкий» с 10 февраля. Как сообщили в мэрии, для сохранения действующих интервалов движения плановый выпуск автобусов увеличат до 14 машин.

Кроме того, с понедельника расписанием маршрута № 343 предусмотрят отдельные рейсы осенью и зимой до садоводческого товарищества «Дачный-4». Отправление автобусов от остановки «Школа № 37» будет осуществляться в 7:08, 13:05, 15:03, 18:11, от остановки «Сады-2» - в 7:15, 13:12, 15:09, 18:17.

Подробную информацию о расписании движения транспорта, в том числе время прохождения через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82. Время отправления автобусов и трамваев от конечных будет размещено на официальных сайтах МБУ «ЛГТК» и департамента транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Липчане спасли собаку, которая тонула в проруби
С понедельника в Липецке продлят маршрут № 343 до микрорайона «Елецкий»
20 домов Сырского Рудника остаются без тепла и горячей воды после коммунальной аварии
Липецкие автоинспекторы вытащили мать с дочкой, застрявших в снегу на машине
В Липецке на карантин полностью закрыли школу №5
Через несколько недель в Липецке перекроют часть проспекта Победы
СК проверяет случай с травлей первоклашек в липецкой школе №21
Липчанин вынес из магазина колбасу почти на 8000 рублей
Медведи в Липецком зоопарке только к весне впали в зимнюю спячку
Парень с татуировкой, которого искали под Липецком, погиб
По улице Липецка разбросали квитанции об оплате услуг
Под Липецком сиделка опустошила счета пенсионера после его смерти
В субботу перекроют полосу на мосту у Новой Жизни под Липецком
Коммунальная авария на Сырском Руднике: жителям, в чьих домах не потеплело, советуют обратиться в УК
Жители Липецка и области смогут бесплатно проверить тонометры
Липчанин хранил в банках и коробках более двух килограмм марихуаны
Автоинспекторы собрали водителей скорой помощи и напомнили о ПДД
Грабитель и мошенник в Липецке бесплатно залил бензин на двух АЗС
Под Липецком водитель «БМВ» пострадал в столкновении с «КамАЗом»
88 классов в 23 школах Липецка закрыли на карантин из-за энтеровируса и гриппа
В Липецкой области за год поймали на коррупции 11 особых чиновников
Липецких фармацевтов призвали не спекулировать на лекарствах и масках из-за вспышки коронавируса в Китае
Прокуратура нашла нарушения по коммунальной аварии, оставившей жителей Рудника без горячей воды и тепла
В ДТП с тремя грузовиками в Липецке пострадали два человека
СК добивается экстрадиции из Германии главного фигуранта дела о дольщиках
Липчан просят жаловаться в прокуратуру на завышенные цены на маски и лекарства
В Липецке выступили рязанские десантники, планировавшие прибыть на лыжах
Интернет-мошенница, оставившая липчан без елок, обманула еще одну женщину