С понедельника в Липецке продлят маршрут № 343 до микрорайона «Елецкий»

9 Февр. 2020 2020-02-09T12:57:40+03:00

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Муниципальный маршрут № 343 «24 микрорайон – п. Дачный» продлят до микрорайона «Елецкий» с 10 февраля. Как сообщили в мэрии, для сохранения действующих интервалов движения плановый выпуск автобусов увеличат до 14 машин.

Кроме того, с понедельника расписанием маршрута № 343 предусмотрят отдельные рейсы осенью и зимой до садоводческого товарищества «Дачный-4». Отправление автобусов от остановки «Школа № 37» будет осуществляться в 7:08, 13:05, 15:03, 18:11, от остановки «Сады-2» - в 7:15, 13:12, 15:09, 18:17.

Подробную информацию о расписании движения транспорта, в том числе время прохождения через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82. Время отправления автобусов и трамваев от конечных будет размещено на официальных сайтах МБУ «ЛГТК» и департамента транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU