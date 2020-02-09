2020-02-09T13:32:05+03:00
Общество

Липчане спасли собаку, которая тонула в проруби

Сейчас животное чувствует себя лучше
Анна ГРЕБЕНКИНА
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принтскрин записи в группе.принтскрин записи в группе.
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Неравнодушные липчане спасли собаку, которая тонула в проруби. Запись об инциденте появилась в группе "ЛТЗ & Липецк". Горожанка Екатерина Власова рассказала, что около семи часов утра 8 февраля на пруду тонул пес. Мужчина из магазина помог вытащить малыша на берег. По словам девушки, еще бы чуть-чуть, и собака ушла на дно. Липчанка оставила животное у себя дома, чтобы оно пришло в норму.

- Собака в порядке,только лапка болит, бегает, уже просится на волю. Боюсь отпускать, так как не полностью окрепли все лапки. Если есть хозяин, прошу отзовитесь. Не смогу долго держать, своих собак много, - написала позже девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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