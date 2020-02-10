2020-02-10T09:23:05+03:00
Общество

Центр Липецка останется без воды из-за врезки пожарного водопровода

Воды не будет с 10 утра до 20.00
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В этот понедельник, 10 февраля, на центральных улицах Липецка отключат питьевую воду. По данным ЛГЭКа, воды не будет весь день, с 10 утра до 20.00. Это связано с врезкой пожарного водопровода на улице Советская.

Воду отключат по следующим адресам: улица 8 Марта, со 2 по 34 дом; Советская, с 13 а до 66а; Ворошилова, 4, 5, 7, 11; Горького, 11/2, 9а, 9, 7а, 7, 26, 22, 12; Толстого, 9, 7, 23а, 3, 2 ,28 ,40 ,46, 46а, 44, 42; Театральная площадь, 2; Малые Ключи, 3, 2, 1; Фрунзе, 2. Также без воды останется частный сектор в границах улиц 8 Марта и Ворошилова.

Воду будут подвозить по заявкам жителей с отключенных адресов. Также энергетики предупредили, что по окончанию работ вода какое-то время из кранов может течь мутная вода.

Более подробно об отключении можно узнать по телефону 175 и 263-175.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупреждает липчан о сильных порывах ветра
Аварийно-диспетчерскую службу Липецка оштрафовали за отсутствие лицензии
Под Липецком мужчина украл парфюмерию из магазина на 15000 рублей
Неадекватное поведение липецкого таксиста сняли на камеру в Воронеже
У липчанки украли велосипед, на котором она добиралась зимой до работы
В Липецке «Форд» влетел в столб – погибли два человека
За выходные в Липецкой области поймали двух домушников
Центр Липецка останется без воды из-за врезки пожарного водопровода
Липчане спасли собаку, которая тонула в проруби
С понедельника в Липецке продлят маршрут № 343 до микрорайона «Елецкий»
20 домов Сырского Рудника остаются без тепла и горячей воды после коммунальной аварии
Липецкие автоинспекторы вытащили мать с дочкой, застрявших в снегу на машине
В Липецке на карантин полностью закрыли школу №5
Через несколько недель в Липецке перекроют часть проспекта Победы
СК проверяет случай с травлей первоклашек в липецкой школе №21
Липчанин вынес из магазина колбасу почти на 8000 рублей