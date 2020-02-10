Центр Липецка останется без воды из-за врезки пожарного водопровода

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:23:05+03:00

Воды не будет с 10 утра до 20.00

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В этот понедельник, 10 февраля, на центральных улицах Липецка отключат питьевую воду. По данным ЛГЭКа, воды не будет весь день, с 10 утра до 20.00. Это связано с врезкой пожарного водопровода на улице Советская.

Воду отключат по следующим адресам: улица 8 Марта, со 2 по 34 дом; Советская, с 13 а до 66а; Ворошилова, 4, 5, 7, 11; Горького, 11/2, 9а, 9, 7а, 7, 26, 22, 12; Толстого, 9, 7, 23а, 3, 2 ,28 ,40 ,46, 46а, 44, 42; Театральная площадь, 2; Малые Ключи, 3, 2, 1; Фрунзе, 2. Также без воды останется частный сектор в границах улиц 8 Марта и Ворошилова.

Воду будут подвозить по заявкам жителей с отключенных адресов. Также энергетики предупредили, что по окончанию работ вода какое-то время из кранов может течь мутная вода.

Более подробно об отключении можно узнать по телефону 175 и 263-175.

ИСТОЧНИК KP.RU