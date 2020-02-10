За выходные в Липецкой области поймали двух домушников

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:37:43+03:00

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В Липецкой районах области задержали двух домушников. Первую кражу раскрыли в селе Долгоруково, где влезли в дом к 19-летней девушке и украли бензопилу и музыкальный центр. девушка обратилась в полицию 8 февраля, а сама кража произошла в период с 1 по 7 февраля. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, подозреваемым оказался 18-летний житель того же района. Молодой человек нигде не работает.

В ту же субботу поступило заявление о другой краже с проникновением. В поселке Кооператор на улице Зеленой в Добриском районе воры забрались в квартиру к 49-летней женщине. У нее украли дрель и две угловые шлифовальные машины. По подозрению в этой краже задержали местного 49-летнего безработного.

ИСТОЧНИК KP.RU