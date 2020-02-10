2020-02-10T10:41:18+03:00
Происшествия

В Липецке «Форд» влетел в столб – погибли два человека

За 3 дня на дорогах области в 12 ДТП пострадали 13 человек [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Смертельное ДТП в ЛипецкеСмертельное ДТП в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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По данным ГИБДД Липецкой области, за прошедшие три дня, с 7 по 9 февраля, на дорогах региона 12 ДТП, в которых пострадали 13 человек и трое погибли.

Смертельная авария произошла в субботу, 8 февраля, на дороге «Обход ЛТЗ». Там не справился с управлением 30-летний водитель «Форда» и врезался в столб. К несчастью, сам водитель и его 28-летний пассажир погибли на месте.

ДТП на перекрёстке ул Неделина и Фрунзе.vk.com/myregion48

В тот же день на улице Неделина в Липецке столкнулись «Киа» с 29-летним водителем и «Мазда», за рулем которой был 63-летний мужчина. Момент ДТП попал в обзор камеры наблюдения. В аварии пострадала 46-летняя пассажирка «Кии», но все обошлось и женщину отпустили.

Еще одна серьезная авария произошла 9 февраля на трассе «Дон» в Задонском районе. В ДТП попали 31-летний водитель «Киа» и 58-летний мужчин на «Рено». Пострадал водитель первой иномарки, его увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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