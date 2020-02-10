2020-02-10T11:16:20+03:00
Происшествия

У липчанки украли велосипед, на котором она добиралась зимой до работы

Женщину лишили единственного средства передвижения в Добринском районе
Лия МУРАДЬЯН
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Велосипедному вору грозит до 5 летВелосипедному вору грозит до 5 летФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Добринском районе Липецкой области раскрыли кражу велосипеда. Двухколесный друг был единственным средством передвижения для 34-летней жительницы Добринского района. Даже зимой женщина добиралась на нем до магазина, где работает продавцом.

28 января, продавщица как обычно доехала до работы, и оставила велосипед в тамбуре магазина, откуда он и пропал. Вора вычислили спустя две недели сотрудники полиции. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался безработный 44-летний мужчина из того же района. Дело возбудили по статье «кража со значительным ущербом», вору грозит до 5 лет тюрьмы.

Еще одно транспортное средство пропало в селе Троекурово, где от дома на улице Никольской 9 февраля угнали «ВАЗ-2105». «Пятерку» нашли в селе Веденое Чаплыгинского района. Угонщиком оказался 19-летний парень. По 166 статье УК ему также грозит до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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