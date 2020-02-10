Неадекватное поведение липецкого таксиста сняли на камеру в Воронеже
Воронежского водителя возмутило неадекватное поведение липецкого таксиста. Водитель грузовика заснял происходящее на камеру регистратора и выложил в сеть. Судя по записи, все случилось 6 февраля.
Неадекватный водитель в Воронеже .Запись смотреть с 1:38 минуты
На кадрах видно, как «Хендай» с наклейками такси выезжает со второстепенной дороги перед машиной с регистратором. Водитель грузовика успевает остановиться и пропустить наглеца. Но инцидент на этом не исчерпан. Далее таксист начинает мешать машине сзади: он то резко останавливается, то виляет по полосе, то пытается перегородить проезд, создавая опасную ситуацию на дороге.
Водитель машины с регистратором вынужден остановиться прямо на проезжей части. После полной остановки из «Хендая» выходят водитель и пассажир и о чем-то беседуют с мужчиной за рулем грузовика. После неадекватных маневров наглые липчане уезжают.
ИСТОЧНИК KP.RU