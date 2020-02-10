Под Липецком мужчина украл парфюмерию из магазина на 15000 рублей

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:21:54+03:00

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В Липецкой области раскрыли кражу из магазина косметики. Само преступление произошло еще 10 января в Ельце, где из торгового зала выкрали парфюмерию на 15269 рублей.

Любителя дорогих духов вычислили местный участковый. По данным полиции, «парфюмером» оказался 25-летний житель Ельца, который уже во всем сознался и раскаялся. За кражу, по 158 статье УК, ему грозит до двух лет.

Еще один магазин ограбили в Липецке на улице Космонавтов в воскресенье, 9 февраля. Там посетитель нагло вынес из зала продукты на 1700 рублей. 24-летнего парня задержали в тот же день, и он сразу во всем сознался. Украденные продукты тоже нашли и забрали. По статье «Грабеж» ему грозит до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU