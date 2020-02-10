2020-02-10T13:12:36+03:00
Общество

Аварийно-диспетчерскую службу Липецка оштрафовали за отсутствие лицензии

Осмотры водителей проводили без разрешение
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке под административную статью попала городская аварийно-диспетчерская служба. Нарушение нашла прокуратура. Как выяснилось, муниципальное предприятие, помимо прочего, осуществляет еще и медицинскую деятельность.

Речь идет об осмотрах, которые проводили для водителей аварийной диспетчерской службы перед выходом на рейс. По закону этот вид деятельности также относится к медицинской и подлежит лицензированию. Но, по данным областной прокуратуры, соответствующей лицензии на подобные медицинские осмотры у МУП «АДС городского хозяйства Липецка» не было.

В итоге предприятие попало под административную статью 14.1 КоАП РФ – осуществление предпринимательской деятельности без разрешения. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по результатам проверки предприятие оштрафовали на 40 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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