МЧС предупреждает липчан о сильных порывах ветра

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:37:57+03:00

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Спасатели предупреждают липчан об ухудшении погоды. Резкое усиление южного ветра ожидается этим вечером, 10 февраля, с 18.00. По данным Гидрометцентра, местами порывы ветра могут достигать 17 – 22 метров в секунду. Неблагоприятная погода продлится до вечера 11 февраля.

При этом южный ветер принесет в Липецкую область очередную волну потепления. После недолгих морозов и ясной погоды, со вторника в городе выпадет мокрый снег. Ночью столбик термометра упадет до 8 градусов мороза, днем воздух прогреется до 2 градусов тепла. Атмосферное давление упадет до 749 мм ртутного столба.

Небольшой снег будет идти почти всю неделю, крепких морозов в ближайшие 7 дней не ожидается. А с новой недели обещают резкое потепление и дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU