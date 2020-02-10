2020-02-10T14:37:57+03:00
Общество

МЧС предупреждает липчан о сильных порывах ветра

Порывы могут достигать 22 м/с
Лия МУРАДЬЯН
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Снег будет идти до конца неделиСнег будет идти до конца неделиФото: Лия МУРАДЬЯН
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Спасатели предупреждают липчан об ухудшении погоды. Резкое усиление южного ветра ожидается этим вечером, 10 февраля, с 18.00. По данным Гидрометцентра, местами порывы ветра могут достигать 17 – 22 метров в секунду. Неблагоприятная погода продлится до вечера 11 февраля.

При этом южный ветер принесет в Липецкую область очередную волну потепления. После недолгих морозов и ясной погоды, со вторника в городе выпадет мокрый снег. Ночью столбик термометра упадет до 8 градусов мороза, днем воздух прогреется до 2 градусов тепла. Атмосферное давление упадет до 749 мм ртутного столба.

Небольшой снег будет идти почти всю неделю, крепких морозов в ближайшие 7 дней не ожидается. А с новой недели обещают резкое потепление и дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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