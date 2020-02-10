2020-02-10T15:09:36+03:00
Происшествия

Заключенный под Липецком познакомился с москвичкой и выманил полмиллиона рублей

Мошенник продолжал обманывать людей, будучи за решеткой и пытался смягчить приговор
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области осудили за мошенничество 34-летнего заключенного из колонии Ельца. Согласно материалам дела, будучи в тюрьме мужчина звонил на домашние телефоны липчан и по стандартной схеме «родственник в беде» выманивал деньги. Аферист представлялся, как сыном так и сотрудником полиции, которые предлагал все уладить за деньги. Три жертвы в общей сложности перевели ему 127 000 рублей.

Но этот «заработок» был не единственным. В «Одноклассниках» заключенный познакомился с женщиной из Москвы. Во время виртуального общения новый знаковый выманил у женщины 506 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, подсудимый во всем сознался. Суд приговорил его к 5.5 годам строгого режима, а также обязал возместить весь ущерб. Заключенный посчитал такое наказание слишком строгим и попытался обжаловать, но приговор остался без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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